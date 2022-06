Nightlife & Music

Originally Published: June 15, 2022 10:46 a.m. Tweet

10-12 Lounge 910 Main St., Clarkdale 928-639-0800 1012Lounge.com 6/16 5pm Still Willin’ 6/18 2pm Walt & Dave 6/19 2pm Low Down Blues Band 6/21 5pm Christy Fisher Hilton Sedona at Bell Rock 90 Ridge Trail Dr, Sedona Wed 6/15 Jacqui Foreman Thurs 6/16 Christy Fisher Fri 6/17 Rob MacMullan Sat 6/18 Holly Kirsten Sun 6/19 Jacqui Foreman Mon 6/20 Rick Cucuzza Tues 6/21 D.L. Harrison Main Stage 1 S Main St, Cottonwood 929-202-3460 mainstageaz.com Wed 6/15 Bingo 7 p.m. Thurs 6/16 Trivia/Bring Your Own Vinyl Night - DJ Baker Breaker 7/9 p.m. Fri 6/17 Karaoke 9 p.m. Sat 6/18 American Slang 9 p.m. Mon 6/20 Karaoke 9 p.m. Tues 6/21 Karaoke 9 p.m. Mooney’s Irish Pub 671 AZ-179, Sedona 928-282-2331 mooneysirishpubsedona.com Thurs. 6/16 Karaoke by AllStar (9 p.m.-1 a.m.) Fri 6/17 Stage Dust - Country (8:30 p.m.-12:30.a.m.) Sat 6/18 DJ Split Cell (8:30 p.m.-12:30 a.m.) Sun 6/19 Sugar Moon (6:30.-10:30 p.m.) Oak Creek Brewing Co. 2050 Yavapai Drive, Sedona 928-204-1300 OakCreekBrew.com Fri 6/17 Live Music (6-9pm) Sat 6/18 The Bo Wilson Incident (6-9 p.m.) Sun 6/19 Sir Mighty (3-6 p.m.) Tues 6/21 Drum Circle (4-7 p.m.) Canceled if inclement weather Old Corral Bar 11375 E. Cornville Road, Cornville (928) 649-9495 Sat 6/11 - The Izzies 7-11 p.m. Sun 6/12 - The Salt Miners 2-6 p.m. Sun 6/19 - NAZBA Blues Jam 2-5 p.m. Vino Di Sedona Wine & Beer Store/Bar/Kitchen 2575 W SR 89A West Sedona 928 554-4682 www.VinoDiSedona.com Wed 6/15 Paint Along For Fun 11:30 a.m.-2 p.m.; Christy Fisher, Pop Rock 6-9 Thurs 6/16 Open Mic hosted by Dan Rice 6-10 Fri 6/17 Kaleidoscope Redrocks, Acoustic Rock 3:30-5:30; The Fey, Contemporary Rock 7-10 Sat 6/18 Wine Tasting w/ Music by David Vincent Mills 3-5:30; The Salt Miners, Blues 7-10 Sun 6/19 D.L. Harrison, Rock & Blues 6-9 Mon 6/20 Rick Busbea, Rock & Country 6-9 Tues 6/21 KB Bren, Acoustic Rock 6-9 MUSICIANS Christy Fisher Wed. 6/15- Vino Di Sedona - Sedona 6-9 Thurs. 6/16- The Hilton Resort- Sedona 7-9 Tues. 6/21 - 10/12 Lounge- Clarkdale 5-8 Kaleidoscope Redrocks Gracie & Tivona Moskoff Fri 6/17, 3:30-5:30pm, Happy Hour at Vino Di Sedona, 2575 AZ-89A, W. Sedona - Verde Valley Sanctuary Fundraiser Lyndsay Cross Wed 6/29, Steakhouse 89, 5-8pm, Sedona Thurs 6/30, Low Places Bar & Grill, 7-9pm, Camp Verde LaToBo Fri., 6/17, 6-9 pm, Tantrum Wines, 918 N. Main St., Old Town Cottonwood Sun., 6/19, 5-8 pm, Belfry Brewery, 791 N. Main St., Old Town Cottonwood Lowdown Blues Band Thurs. 6/16, 3-6pm Main Stage, Cottonwood Sun. 6/19, 2-5pm 1012 Lounge, Clarkdale Renegade Band American Legion Post No. 25 480 S. Calvary Way, Cottonwood Sundays, 2-5 p.m., open to the public Toucan Eddy Sun 6/17 – Prescott Courthouse Square, Summer Concert Series, 120 S. Cortez, Prescott – 5pm to 8pm - FREE

Sign up for our e-News Alerts