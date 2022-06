Nightlife & Music

10-12 Lounge

910 Main St., Clarkdale

928-639-0800

1012Lounge.com

6/30 5pm Jack Reeves

7/2 2pm Johnny Malo

7/3 2pm Double Harmonica Dance Party

7/5 5pm Neal McGuire

Calavera Mexican Restaurant

747 S Main St, Cottonwood

(928) 634-9618

No Open Mic 7/30

Hilton Sedona at Bell Rock

90 Ridge Trail Dr, Sedona

Wed 6/29 Tommy Anderson

Thurs 6/30 Christy Fisher

Main Stage

1 S Main St, Cottonwood

929-202-3460

mainstageaz.com

Wed 6/29 Bingo 7PM

Thurs 6/30 Trivia/Bring Your Own Vinyl Night - DJ Baker Breaker 7PM/9PM

Mooney’s Irish Pub

671 AZ-179, Sedona

928-282-2331

mooneysirishpubsedona.com

Thurs 6/30 Karaoke by AllStar (9pm-1am)

Tues 6/28 Keith and Jim from 7-11pm - $20 burger & beer special. A Naughty burger of your choice, fries, and a draft or bottled beer for $20. Special runs from 4pm-10pm.



Fri 7/1 DJ Split Cell 8:30pm-12:30pm

Sat 7/2 Well Dressed Wolves 8:30pm-12:30pm

Oak Creek Brewing Co.

2050 Yavapai Drive, Sedona

928-204-1300

OakCreekBrew.com

Zadie’s Kitchen is open (inside the brewery) Thurs-Mon at 2pm

Fri 7/1 1969 The Bill Barnes Band (6-9pm)

Sat 7/2 LIVE MUSIC (TBA) (6-9pm)

Sun 7/3 Decker (3-6pm)

Mon 7/4 Karl Jones (3-6pm)

Tues 7/5 Drum Circle (4-7:30pm) canceled if inclement weather

Vino Di Sedona

Wine & Beer Store/Bar/Kitchen

2575 W SR 89A

West Sedona

928 554-4682

www.VinoDiSedona.com

Wed 6/29 Paint Along For Fun 11:30-2; Andrew Daniel Cates, Acoustic Rock 6-9

Thurs 6/30 Open Mic hosted by Dan Rice 6-10

Fri 7/1 Sister & The Sun, Contemporary Rock 7-10

Sat 7/2 Wine Tasting w/ music by Bill Barns, 3-5:30; Rick Busbea, Rock & Country 7-10

Sun 7/3 Rick Busbea, Rock & Country 6-9

Tues 7/5 KB Bren, Acoustic Rock 6-9

MUSICIANS

Christy Fisher

Thurs. 6/30- The Hilton Resort- Sedona 7-9

Fri. 7/1- Alcantara Vineyards- Camp Verde 12:30-4:30

Sat. 7/2- Mogollon Vineyards- Dewey 1-4

Sun. 7/3- The Hilton Resort- Sedona 7-9

Tues. 7/5- Page Springs Cellars- Cornville 3-6

Kaleidoscope Redrocks

Gracie & Tivona Moskoff

Fri 7/1, 5-7pm - Arts Academy Sedona at The Collective Sedona, 7000 SR 179 Suite C-100, Village Of Oak Creek - Arts Academy Sedona Fundraiser

Sun 7/3, 12-2pm - Flagstaff Station Market Cafe, 1800 N. Fort Valley Rd, Flagstaff

Lyndsay Cross

Wed 6/29, Steakhouse 89, 5-8pm, Sedona

Thurs 6/30, Low Places Bar & Grill, 7-9pm, Camp Verde

LaToBo

Fri., 7/22, 6-9 pm, Tantrum Wines, 918 N. Main St., Old Town Cottonwood

Renegade Band

American Legion Post No. 25

480 S. Calvary Way, Cottonwood

Sundays, 2-5 p.m., open to the public

Tommy Rocks

August 20, 2022 6 PM - Clarkdale Concert in the Park : Tommy Rocks the Beatles