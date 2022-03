Nightlife & Music

10-12 Lounge

910 Main St., Clarkdale

928-639-0800

1012Lounge.com

Thu 3/31 5pm Mark Willner

Sat 4/2 2pm The Izzies

Sun 4/3 2pm Frizzy & Edgy

Tues 4/5 5pm Becky Dahlke

Thurs 4/7 5pm Livas & Morgan

Sat 4/9 2pm 6L6 Band

Sun 4/10 2pm Combo Deluxe

Tues 4/12 5pm Austin & Sage

Thurs 4/14 5pm I Luv 2 Rock

Sat. 4/16 2pm Lazarus

Hilton Sedona at Bell Rock

90 Ridge Trail Dr, Sedona

(928) 284-4040

Wed 3/30 D.L. Harrison

Thurs 3/31 Lyndsay Cross

Main Stage

1 S Main St, Cottonwood

929-202-3460

mainstageaz.com

Wed 3/30 Bingo 7 p.m.

Thurs 3/31 Trivia 7 p.m.

Mooney’s Irish Pub

671 AZ-179, Sedona

(928) 282-2331 mooneysirishpubsedona.com

Fri. 4/1 (8:30-12:30) DJ Split Cell

Sat. 4/2 (8:30-12:30) Sugar Moon

Sun. 4/3 (8:30-12:30) Karaoke by AllStar

Thurs. 4/7 (8:30-12:30) Karaoke by AllStar

Fri. 4/8 (8:30-12:30) DJ Ill Ego

Sat. 4/9 (8:30-12:30) Hit Squad 17

Sun. 4/10 (8:00-12:00) 1969 The Bill Barnes Band

Thurs. 4/14 (8:30-12:30) Karaoke by AllStar

Fri. 4/15 (8:30-12:30) DJ MICHV

Sat. 4/16 (8:30-12:30) Well Dressed Wolves

Sun. 4/17 (8:30-12:30) Karaoke by AllStar

Oak Creek Brewing Co.

2050 Yavapai Drive, Sedona

928-204-1300

www.OakCreekBrew.com

Fri. 4/1 DL Harrison (6-9pm)

Sat. 4/2 Saith (2-5pm)

Sat., 4/2 Open Mic Night (6-9pm)

Sun. 4/3 Sir Mighty (3-6pm)

Tues. 4/5 Drum Circle (4-7pm) Canceled if inclement weather

Fri. 4/8 Salt Miners (6-9pm)

Sat. 4/9 Salamander Collective (2-5pm)

Old Corral Bar

11375 E Cornville Rd, Cornville

(928) 649-9495

Sound Bites Grill

101 N. Hwy 89A, F29 Sedona, AZ 86336

(928) 282 – 2713

www.SoundBitesGrill.com

Wed 3/30 - 5 PM - Wineaux Wednesday Patrick Ki

Thurs 3/31 - 6 PM - Chill on the Hill Eric Miller & Adriel Zang

Fri & Sat 4/1&2 - Pete Mroz 7 pm to 9 pm

Vino Di Sedona

Wine & Beer Store/Bar/Kitchen

2575 W SR 89A

West Sedona

928 554-4682

www.VinoDiSedona.com

3/30 Paint Along For Fun 11:30-2; KB Bren, Acoustic Rock 6-9 p.m.

3/31 Open Mic hosted by Dan Rice 6-10 p.m.

4/1 JBTwo classic rock and blues 5 p.m.

MUSICIANS

Menagerie Band

April 2nd 7pm to 10pm

Main Stage

Christy Fisher

Fri. 4/1- Winery 1912- Sedona 5-8

Sat. 4/2- Double Dutch- Chandler 6-9

Mon. 4/4- Alcantara. Vineyards- Camp Verde 12:30-4:30

Tues. 4/5- Page Springs Cellars - 3-6

Wed. 4/9- Hilton Resort- Sedona 7-9

Thurs. 4/7- Cottonwood Village ( residents only) 3-4

Fri. 4/8- JTs Bistro- Camp Verde 5-8

Tommy Rocks

April 2, 2022 7:00 PM - Tommy Rocks the Sedona Hilton Resort

April 8, 2022 6:00 PM - Private Event, The Hilton Resort, Mesa AZ

April 9, 2022 6:00 PM - Private Event, The Hilton Resort, Mesa AZ

Kaleidoscope Redrocks

Gracie & Tivona Moskoff

Tues. 4/5, 3-4pm

Sedona Winds Assisted Living

Fri. 4/15, 3:30-5:30pm, Happy Hour

Vino Di Sedona, 2575 AZ-89A, W. Sedona

Sun. 4/24, 3-5pm

Beaver Creek Kiwanis Fundraiser,

Help Us End Human Trafficking

Rollins Park, Lake Montezuma

Toucan Eddy

Sun., 4/3 – Menagerie at The Chaparral, 325 Main St, Cottonwood, 2pm to 5:30pm, Free

Sat. 4/9 – Sidekicks Saloon in Prescott Valley, 6851 E. 1st St, 8 p.m. to midnight, Free

Sun. 5/29 - Toucan Eddy at The Belfry in Old Town Cottonwood, 791 N Main St, from 4pm to 7 p.m., Free

Renegade Band

American Legion Post No. 25

480 S. Calvary Way, Cottonwood

Sundays, 2-5 p.m., open to the public

LaToBo

Fri. 4/15, 6-9 pm., Tantrum Wines, 918 N. Main St., Cottonwood