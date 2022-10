Nightlife & Music

10-12 Lounge

910 Main St., Clarkdale

928-639-0800

1012Lounge.com

Thurs 10/20, 5pm - Mark & Julia

Fri 10/22, 2pm - Verde River Station

Sat 10/23 2pm - Combo Deluxe

Tues 10/25 5pm - Boogie Woogie Blues

Apotheca

Next to Synergy through Herbs store - 2301 W. Highway 89A, Suite 105, West Sedona. 928-325-4080

SedonaApotheca.com

Every Friday and Saturday - open till Midnight. Reserve seats online.

Thurs 10/20 Theater Thursdays Improv workshop 7-9

Fri 10/21 Rivers Run Wild 6:30 Pm

Sat 10/22 Shaolin Saturdays- Qigong 11:10am to noon; Open Jam sign ups at 6:30, show 7-9

Sun 10/23 Open Mic sign ups at 6:30, show 7-9

Dragonfly @Cliff Castle Casino Hotel

555 Middle Verde Road, Camp Verde

928-567-7900

Cliff Castle Casino Hotel is a No Smoking casino; we do have a smoking area near the front of the casino.

Live Music shows each Friday and Saturday. Shows start 9 p.m. Doors open 8:30 p.m.

Fri & Sat 10/21-22, Precaucion Norteña, Norteño

Comedy at the Castle: Cliff Castle hosts popular comedy acts the third Thursday of every month. Shows start 7pm. Free.

Thurs 10/20: Sandra Risser & Dylan White with M/C Jas Clay.

Main Stage

1 S Main St, Cottonwood

929-202-3460

mainstageaz.com

Wed 10/19 Not Your Grandma’s Bingo 7PM

Thurs 10/20 Smarty Pants Trivia 7PM

Fri 10/21 Karaoke 9PM

Sat 10/22 DJ Provisions 9PM

Sunday 10/23 Closed

Monday 10/24 Free Dance Class/Karaoke 7PM/9PM

Tuesday 10/25 Karaoke 9PM

Mooney’s Irish Pub

671 AZ-179, Sedona

928-282-2331

mooneysirishpubsedona.com

Thurs 10/20 Karaoke by AllStar (9pm-1am)

Fri 10/21 Reggae by Local Honey (9pm-1am)

Sat 10/22 tba (9pm-1am)

Mon 10/24 Karaoke by AllStar (8pm-12am)

Oak Creek Brewing Co.

2050 Yavapai Drive, Sedona

928-204-1300

OakCreekBrew.com

Fri 10/21 Cadillac Angels (6-9pm)

Sat 10/22 Ed Cooper (2-5pm); The Bo Wilson Band (6-9pm)

Sun 10/23 Jacob Phillip Benning (3-6pm)

Old Corral Bar

11375 E. Cornville Road, Cornville

(928) 649-9495

Sun 10/23 NAZBA Blues Jam, 2pm-5pm

PJ’s Village Pub

40 W Cortez, Sedona

(928)284-2250

Wed 10/19 - Live Music by Sky Daddy & the Poprocks 6pm-9pm

Thurs 10/20 - Thursday Night Football, Saints vs. Cardinals

Fri 10/21 - Karaoke, hosted by All Star Karaoke starts @ 8pm

Sat 10/22 - Live Music by Audio Lenz 7pm-10pm

Sun 10/23 - NFL Ticket Sunday ALL DAY

Sound Bites Grill

101 N. Hwy 89A, F29 Sedona

(928) 282 – 2713

SoundBitesGrill.com

Wed 10/19 - 5 PM - Wineaux Wednesday Patrick Ki

Thurs 10/20 - 6 PM - Chill on the Hill Eric Miller & Friends

Fri 10/21 - 6 PM Dance Night Scandalous Hands

Sat 10/22 - 7 PM - A night of Jazz, Soul & Pop Slim Man

Sun 10/23 - 5 PM - Jazz n Juice Corey Spector

MUSICIANS

Christy Fisher

Wed 10/19 Vino Di Sedona 6-9

Thurs 10/20 Winery 101-Peoria 5-7

Fri 10/21 JT’s Bistro - Camp Verde 5-8

Sat 10/22 Granite Creek Vineyards- Chino Valley 1-4

Ed Cooper

Thurs 10/20 – Alcantara (12:30 to 4:30pm)

Sat 10/22 – Oak Creek Brewery (2 to 5pm)

Kaleidoscope Redrocks

Gracie & Tivona Moskoff

Fri 10/21, 7-10pm, Gracie’s 17th Birthday - Vino Di Sedona, 2575 AZ-89A, W. Sedona

LaToBo

Fri., 10/21, 6-9 pm, Tantrum Wines, 918 N. Main St., Old Town Cottonwood

Lyndsay Cross

Thurs 10/20, Low Places Bar & Grill, Camp Verde, 7-9pm

Fri 10/21, Hilton Sedona at Bell Rock, 7-9pm

Sat 10/22, Decanter Tasting Room, Village of Oak Creek, 7-9pm

Renegade Band

American Legion Post No. 25

480 S. Calvary Way, Cottonwood

Sundays, 2-5 p.m., open to the public

Tommy Rocks

Wed 10/19 The Clarkdale Library Halloween Costume party from 6 - 8 pm

Fri 10/21 The Belfry, Old Town Cottonwood 7-10 pm

Sat 10/22 The Sedona Hilton from 7 - 9 pm