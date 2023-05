Nightlife & Music

10-12 Lounge

910 Main St., Clarkdale

928-639-0800

1012Lounge.com

Thurs 5/4, 5pm Neal McGuire

Fri 5/5, 7pm Javelina Highway

Sat 5/6, 2pm Big Daddy D & Dynamites

Sun 5/7, 2pm Combo Deluxe

Tues 5/9, 5pm Frizzy & Edgy

Main Stage

1 S Main St, Cottonwood

929-202-3460

mainstageaz.com

Wed 5/3 Bingo, 7:00 PM

Thurs 5/4 Metalachi, 9:00 PM

Fri 5/5 Cinco De Mayo/Karaoke, 7:00 PM

Sat 5/6 Invincible Grins, 9:00 PM

Sun 5/7 CLOSED



Mon 5/8 Karaoke, 7:00 PM

Tues 5/9 Karaoke, 7:00 PM

Mooney’s Irish Pub

671 AZ-179, Sedona

928-282-2331

mooneysirishpubsedona.com

Open every day for lunch at noon. Always 21 and over only - Late night menu available

Thurs 5/4 Karaoke by AllStar (9pm-1am)

Fri 5/5 DJ Provisions (9pm-1am)

Sat 5/6 DJ Split Cell (9pm-1am)

Mon 5/8 Karaoke by AllStar (8pm-12am)

Oak Creek Brewing Co.

2050 Yavapai Drive, Sedona

928-204-1300

OakCreekBrew.com

Fri 5/5 Closet Carnivores (6-9pm)

Sat 5/6 Richard Salem (2-5pm); Sister & The Sun (6-9pm)

Sun 5/7 Ed Cooper (3-6pm)

RedWall Lounge

2130 Shelby Drive, Sedona

928-554-1033

Open Thurs-Sun 4-10pm

Happy Hour Mondays & Wednesdays 2:30-5:30pm

RedWall Cigars available- hybrid infused with Sedona bourbon

Thurs 5/4 Rick Cucuzza (6-9pm)

Fri 5/6 Live Music (6-9pm)

Sat 5/7 Local Honey (5-8pm)

Vino Di Sedona

Wine & Beer Store/Bar/Kitchen

2575 W SR 89A

West Sedona

928-554-4682

VinoDiSedona.com

Wed 5/3 Paint Along For Fun 11:30-2; Blase Settecase, Acoustic Rock 6-9

Fri 5/5 The Rice Brothers, Country & Classic Rock 7-10

Sat 5/6 Wine Tasting w/ music by Bill Barns Duo 3-5:30; Rick Busbea, Rock & Country 7-10

Sun 5/7 Nicki Park (ft. Mike Spero) Acoustic Rock by Nicki Park & Mike Spero of Authority Zero 6-9

Tues 5/9 Tim Young, Acoustic Rock 6-9

MUSICIANS

Christy Fisher

Wed 5/3 - Ciao Bella Restaurant- Prescott Valley 4-7:30

Thurs 5/4 - Cottonwood Village 3-4

Sat 5/6 - Cove Mesa Vineyard- Cornville 2:30-5:30

Ed Cooper

Wed 5/3 – Page Springs Cellars (3 to 6pm)

Fri 5/5 – Smelter Town Brewery (5 to 8pm)

Sun 5/7 – Oak Creek Brewery (3 to 6pm)

Michael Peters

Thur 5/4, Alcantara Vineyards, 12:30-4:30, 3445 S Grapevine Way, Cornville

Fri 5/ 5, Red Rose Inspiration Art Show, 12-5 pm, Stagecoach Country Roadhouse, 1405 W SR 89A, Sedona