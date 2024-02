Nightlife & Music

10-12 Lounge

910 Main St., Clarkdale

928-639-0800

1012Lounge.com

Thurs 2/8 5pm Alive ‘N’ Kickin’

Sat 2/10 2pm The Gozers

Sun 2/11 1pm Combo Deluxe PLEASE NOTE TIME CHANGE THIS DAY

Tues 2/13 5pm Walt & Friends

D.A. Ranch Estate & Vineyards

1901 Dancing Apache Rd., Cornville

928-247-6868

daranch.com

Instagram @daranch_vineyards

Join us at D.A 1/Ranch for live music, estate wines, outdoor fun, and more 1/All ages are welcome and we’re pet friendly as well (leash please).

Tasting Room hours are 11am-6pm

Sat 2/10 - Ed Cooper • 2-5pm + Not Your Routine Poutine food truck

Sun 2/11 - J.R. & Yancy • 2-5pm + Not Your Routine Poutine food truck

Oak Creek Brewing Co.

2050 Yavapai Drive, Sedona

928-204-1300

OakCreekBrew.com

KARAOKE EVERY TUESDAY 8-11pm PM

Fri 2/9 The SaltMiners (6-9pm)

Sat 2/10 DL Harrison & Karl Jones (6-9pm)

Sun 2/11 Doyle Figueroa (3-6pm)

Vino Di Sedona

Wine Shop, Wine & Beer Bar, Tapas

2575 W SR 89A, West Sedona

928-554-4682

VinoDiSedona.com

Wed 2/7 - D.L. Harrison, Americana/Rock/Blues/Funk/Soul - 5pm-8pm

Thurs 2/8 - Open Mic Night Hosted by Dan Rice - 5pm-9pm

Fri 2/9 - Joel Martin’s GRATEFUL ZONE, Professionally Touring Solo Performer of Grateful Dead Music - 6pm-9pm

Sat 2/10 - Wine Tasting 3pm-5:30pm; Sugar Moon, Pop/Country/Blues - 6pm-9pm

Sun 2/11 - SUPERBOWL PARTY! Happy Hour ALL Day 3pm-9pm, Food Specials, Big Screen TV to Watch the Game

Tues 2/13 - Chris Counelis, Saxophone Jazz - 5pm-8pm

MUSICIANS

Alive n Kikin

Thurs., 2/8, 5-8 pm, Ten Twelve Lounge, 910 Min St., Clarkdale

Christy Fisher



Thurs 2/8 The Hilton Resort- Sedona 7-9

Fri 2/9, 4 - 3:30-6:30pm - Cove Mesa Vineyard, Cornville

Menagerie

Sun 2/11 – Belfry, 791 N. Main St, Old Town Cottonwood – 2-5pm

Patrick Ki, Guitarist

(smooth pop & Latin jazz / PatrickKiMusic.com)

Wed 2/7, 6-9pm, Sound Bites Grill in Uptown Sedona

Sat 2/10, 6-9PM, Sky Rock Inn (lobby lounge) in W. Sedona

Tues 2/13, 4-7pm, Steakhouse89 in W. Sedona

Wed 2/14, 4-7pm, Valentine’s Day Steakhouse89 in W. Sedona

The Gozers

Sat 2/10 – The Gozers – 10-12 Lounge, 910 Main St, Clarkdale 2-6pm

Toucan Eddy

Sat 2/10 – American Legion, 480 S. Calvary Way Cottonwood – 7-10pm